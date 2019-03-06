АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Родители Марины Африкантовой хотят разводиться после 50 лет брака

Родители звезды «Дома-2» Марины Африкантовой собираются разводиться после 50 лет брака. Супруги не устраивают из своего расставания шоу, а хотят сделать всё довольно тихо.
Родители Марины Африкантовой хотят разводиться после 50 лет брака

Марина Африкантова, как оказалось, переживает сейчас не лучшие времена. Родители звезды «Дома-2» собираются разводиться по непонятным пока причинам, но, согласно слухам в Сети, события, предшествующие этому, стали происходить совсем недавно.
Родители Марины Африкантовой хотят разводиться после 50 лет брака

Специально для журнала «Дома-2» прокомментировать ситуацию с разводом родителей Марины Африкантовой решила мать Таты Абрамсон, которая хорошо знакома с парой. Со слов Марины Тристановны, Татьяна Владимировна неоднократно открыто флиртовала с чужими мужчинами, а однажды и вовсе положила глаз на её жениха Александра.
Родители Марины Африкантовой хотят разводиться после 50 лет брака

Кроме того, сама же мать Африкантовой неоднократно выражала мужу недоверие в плане верности, считая, что он давно ходит к другим женщинам. Несмотря на случившееся, Марина Тристановна почему-то усомнилась в том, что развод состоится, но и не стала полностью этого отрицать, считая, что предел есть всему.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ефим Шифрин сравнил маршировку в СССР с
Компания Oppo представила смартфоны F11
Bentley Bentayga Speed стал самым
Певица Глюкоза показала фанатам
Ученые рассказали, что может скрывать
Компания Samsung планирует выпустить
Родители Марины Африкантовой хотят
Кай Метов порассуждал о причинах
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Японские эксперты назвали российский
Жители Италии рассмотрели над океаном
Артём Сорока показал тизер клипа на
Ирина Пингвинова подралась с Виктором
Режиссер Георгий Данелия до сих пор
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Учёные назвали движущие силы эпидемии
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов
«Смотрят как-то недобро»: Татьяна
Влад Кадони начал высмеивать не только
Одного из танцоров Ольги Бузовой
Компания Jeep представила гибридные
Ученые нашли способ определять орбиты
Алёна Кравец показала завистникам в
Ксении Собчак посоветовали сделать
Проект «Дом-2» могут закрыть из-за
В Сети продолжают обсуждать публикацию
Медики развеяли 7 мифов о коже человека
Обнаруженная 10 лет назад экзопланета
Валдис Пельш выразил соболезнования
Apple не откажет в ремонте iPhone с
Просмотреть все новости