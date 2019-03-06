Родители Марины Африкантовой хотят разводиться после 50 лет брака





Марина Африкантова, как оказалось, переживает сейчас не лучшие времена. Родители звезды «Дома-2» собираются разводиться по непонятным пока причинам, но, согласно слухам в Сети, события, предшествующие этому, стали происходить совсем недавно.Специально для журнала «Дома-2» прокомментировать ситуацию с разводом родителей Марины Африкантовой решила мать Таты Абрамсон, которая хорошо знакома с парой. Со слов Марины Тристановны, Татьяна Владимировна неоднократно открыто флиртовала с чужими мужчинами, а однажды и вовсе положила глаз на её жениха Александра.Кроме того, сама же мать Африкантовой неоднократно выражала мужу недоверие в плане верности, считая, что он давно ходит к другим женщинам. Несмотря на случившееся, Марина Тристановна почему-то усомнилась в том, что развод состоится, но и не стала полностью этого отрицать, считая, что предел есть всему.