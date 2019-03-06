Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что из-за переменчивой погоды у нее постоянно болит голова

«Ксюш, мне всегда в такую погоду только массаж помогает, могу дать контакты хорошего массажиста! Он творит чудеса», «Бородуль, как же я тебя понимаю.. Бери опять отпуск и улетай в теплые края, чтобы там переждать русскую непогоду!», - продолжают писать в Сети.

«На мой др всегда солнышко, а показывает дождь!!! Фу!!! Бээ», - продолжила жаловаться ведущая «Дома-2».

По словам телезнаменитости, из-за постоянного изменения погоды у нее очень сильно болит голова.Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой поспешила «поплакаться» поклонникам на «дурную» погоду.Также Бородина решила узнать у фолловеров, что им помогает справляться с непогодой, ведь она находит свое спасение только в таблетках. Нужно сказать, что на вопрос Ксении тут же отреагировали интернет-пользователи. Один за другим они принялись давать ведущей «Дома-2» советы, как избавиться от головной боли, а кое-кто даже предложил знаменитости снова взять отпуск и уехать в Таиланд.К слову, в конце своей публикации Бородина отметила, что уже смотрела прогноз погоды на свой день рождения. По словам Ксении, в этом году на 8 марта будет дождь.За несколько часов свежую фотографию Бородиной оценили больше 173 тысяч пользователей.