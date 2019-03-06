Обнаженная Настя Ивлеева не впечатлила фанатов сериала «Туристическая полиция»
Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева снялась в сериале «Туристическая полиция». Звезда, получившая в картине главную роль, появилась в кадрах обнаженной, однако смогла впечатлить далеко не всех фанатов.
Знаменитость имеет в личном блоге Instagram больше 11 миллионов подписчиков и очень часто впечатляет фанатов интересными публикациями. Недавно на телеканале «Пятница» показали новые серии комедийного проекта под названием «Туристическая полиция». Насте Ивлеевой ради фильма пришлось «прокатиться» голой на скутере и танцевать стриптиз у шеста без помощи дублеров.
Зрители, посмотревшие премьеру, отметили, что сериал получился не очень качественным и даже преданные почитатели таланта артистки заявили: главная героиня Лера слишком много раздевается в фильме. По мнению некоторых поклонников, создается впечатление, что сериал снимали на скорую руку, и несмотря на интересный актерский состав, ничего стоящего внимания здесь нет.
Знаменитость имеет в личном блоге Instagram больше 11 миллионов подписчиков и очень часто впечатляет фанатов интересными публикациями. Недавно на телеканале «Пятница» показали новые серии комедийного проекта под названием «Туристическая полиция». Насте Ивлеевой ради фильма пришлось «прокатиться» голой на скутере и танцевать стриптиз у шеста без помощи дублеров.
Зрители, посмотревшие премьеру, отметили, что сериал получился не очень качественным и даже преданные почитатели таланта артистки заявили: главная героиня Лера слишком много раздевается в фильме. По мнению некоторых поклонников, создается впечатление, что сериал снимали на скорую руку, и несмотря на интересный актерский состав, ничего стоящего внимания здесь нет.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:11