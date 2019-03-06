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Максим Галкин рассказал о серьезной ссоре с Аллой Пугачевой

Максим Галкин рассказал фанатам о серьезной ссоре с Примадонной, которая длилась полдня. Супруги, обидевшись, не разговаривали друг с другом.
Максим Галкин рассказал о серьезной ссоре с Аллой Пугачевой

Галкин и Пугачева являются одной из самых крепких супружеских пар в мире шоу-бизнеса. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Лизу и сына Гарри. Галкин ранее рассказывал, что главой их семейства считает Аллу Борисовну. По словам юмориста, он с супругой ссорится редко.

Очень серьезный конфликт в паре был еще 16 лет назад, причина которого осталась засекреченной. По словам Галкина, первый шаг навстречу постоянно делает он.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:20

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