Максим Галкин рассказал о серьезной ссоре с Аллой Пугачевой

Галкин и Пугачева являются одной из самых крепких супружеских пар в мире шоу-бизнеса. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Лизу и сына Гарри. Галкин ранее рассказывал, что главой их семейства считает Аллу Борисовну. По словам юмориста, он с супругой ссорится редко.Очень серьезный конфликт в паре был еще 16 лет назад, причина которого осталась засекреченной. По словам Галкина, первый шаг навстречу постоянно делает он.