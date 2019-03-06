Bentley Bentayga Speed стал самым быстрым внедорожником Женевского автосалона





На выставке в Женеве Bentley представила роскошный внедорожник Bentayga Speed, который отличился не характерной для данного класса машин скоростью. Разгоняясь до "сотни" меньше, чем за 4 секунды, модель может набрать 306 километров в час. Мотор W12 с отдачей 535 л. с. снабдили двойным турбонаддувом.Кроме того, внимание к Bentayga Speed привлекло множество уникальных опций и дизайнерских решений. Салон машины выполнен с использованием алькантары с "алмазным стежком" на чехлах сидений. Сами кресла делают массаж и имеют 22 настройки.Стабилизирует положение кузова 48-вольтовая система. Дифференциал имеет электронное управление. Коробка автомат работает в 8 режимах. Наконец, Bentayga Speed может похвастаться керамическими тормозными дисками и тёмными задними и передними фонарями.