Артём Сорока показал тизер клипа на песню «Дыхание»

Артём Сорока, как и его пока немногочисленные поклонники, с нетерпением ждёт завтрашнего дня, ведь именно 7 марта состоится премьера его нового клипа. Сегодня же участник «Дома-2» решил немного заинтриговать фолловеров в Instagram, показав небольшой тизер ожидаемого видео на песню «Дыхание».С первых секунд фанаты одобрили работу Артёма Сороки, так как певец решил немного изменить мелодию песни из лирической на более зажигательную. Кроме того, проектант «Дома-2» признался, что в основу сюжета ролика легла одна карточная игра, подробнее о которой зрители узнают уже из полной версии клипа.