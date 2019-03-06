Артём Сорока показал тизер клипа на песню «Дыхание»
Участник телестройки «Дом-2» Артём Сорока показал в Сети тизер своего клипа на песню «Дыхание», напомнив фанатам о том, что полную версию они могут посмотреть уже завтра. Фолловеры отметили, что молодой исполнитель хорошо поработал, так как композиция стала более зажигательной и весёлой.
Артём Сорока, как и его пока немногочисленные поклонники, с нетерпением ждёт завтрашнего дня, ведь именно 7 марта состоится премьера его нового клипа. Сегодня же участник «Дома-2» решил немного заинтриговать фолловеров в Instagram, показав небольшой тизер ожидаемого видео на песню «Дыхание».
С первых секунд фанаты одобрили работу Артёма Сороки, так как певец решил немного изменить мелодию песни из лирической на более зажигательную. Кроме того, проектант «Дома-2» признался, что в основу сюжета ролика легла одна карточная игра, подробнее о которой зрители узнают уже из полной версии клипа.
Артём Сорока, как и его пока немногочисленные поклонники, с нетерпением ждёт завтрашнего дня, ведь именно 7 марта состоится премьера его нового клипа. Сегодня же участник «Дома-2» решил немного заинтриговать фолловеров в Instagram, показав небольшой тизер ожидаемого видео на песню «Дыхание».
С первых секунд фанаты одобрили работу Артёма Сороки, так как певец решил немного изменить мелодию песни из лирической на более зажигательную. Кроме того, проектант «Дома-2» признался, что в основу сюжета ролика легла одна карточная игра, подробнее о которой зрители узнают уже из полной версии клипа.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:53