Компания Samsung планирует выпустить телевизор без проводов
6 марта в Москве известная компания Samsung заявила о своих намерениях выпустить телевизор без проводов. Энергию к устройству теперь будут передавать через воздух. Документ о разрешении разработчики уже получили.
Производитель запускает новую систему питания электроприборов на основе метода магнитной индукции. Энергия будет передаваться через специальный блок, расположенный неподалеку от телевизора. Также сообщается, что будут встроены более мощные динамики.
Одобрена заявка о технологии только недавно, хотя была подана еще весной прошлого года. Когда инновация попадет на ряды Всемирного рынка, пока неизвестно.
Сейчас южнокорейская компания занимает четверть рынка смартфонов. А основана Samsung Group еще в 1938 году.
Производитель запускает новую систему питания электроприборов на основе метода магнитной индукции. Энергия будет передаваться через специальный блок, расположенный неподалеку от телевизора. Также сообщается, что будут встроены более мощные динамики.
Одобрена заявка о технологии только недавно, хотя была подана еще весной прошлого года. Когда инновация попадет на ряды Всемирного рынка, пока неизвестно.
Сейчас южнокорейская компания занимает четверть рынка смартфонов. А основана Samsung Group еще в 1938 году.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:18