Компания Samsung планирует выпустить телевизор без проводов





Производитель запускает новую систему питания электроприборов на основе метода магнитной индукции. Энергия будет передаваться через специальный блок, расположенный неподалеку от телевизора. Также сообщается, что будут встроены более мощные динамики.Одобрена заявка о технологии только недавно, хотя была подана еще весной прошлого года. Когда инновация попадет на ряды Всемирного рынка, пока неизвестно.Сейчас южнокорейская компания занимает четверть рынка смартфонов. А основана Samsung Group еще в 1938 году.