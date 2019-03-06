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Жена Марата Башарова изводила его ревностью

Один из близких друзей Марата Башарова рассказал журналистам подробности конфликтов в его семье. Он утверждает, что жена артиста Елизавета Шевыркова изводила его ревностью.
Жена Марата Башарова изводила его ревностью

В конце прошлого года стало известно о рукоприкладстве по отношению к супруге со стороны актера. Спустя время Шевыркова сообщила о том, что брак совсем скоро будет расторгнут. Уже в марте в Сеть попали снимки с совместного отдыха семьи в Таиланде. Такую переменчивость прокомментировал друг телеведущего.

Он рассказал, что из-за алкоголя у Башарова случаются провалы в памяти, и он даже не помнит, что спровоцировало конфликт. Не признает он и то, что поднимал руку на свою жену. Предполагает только, что мог ее толкнуть, вследствие чего она могла удариться.

Главной причиной всех скандалов приятель знаменитости называет ревность. Он утверждает, что Елизавета Шевыркова постоянно контролировала каждый шаг актера и подозревала в изменах. Именно поэтому он пытался отвлечься от проблем с помощью спиртных напитков.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:11

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