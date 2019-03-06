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Ирина Пингвинова подралась с Виктором Панютой на празднике Захара Саленко

Участница проекта «Дом-2» Ирина Пингвинова подралась с Виктором Панютой на дне рождения Захара Саленко. Выяснилось, что молодой человек погнался за рыдающей девушкой в туалет, где без объяснения причин получил от неё несколько пощёчин подряд.
Ирина Пингвинова подралась с Виктором Панютой на празднике Захара Саленко

Ирина Пингвинова продолжает ревновать Виктора Панюту к неизвестной девушке, с которой тот ранее вёл переписки, а недавно и вовсе подралась с ним в туалете. Ссора молодых людей произошла на дне рождения Захара Саленко, где сначала они танцевали медленный танец, после чего девушка внезапно расплакалась и убежала в уборную.
Ирина Пингвинова подралась с Виктором Панютой на празднике Захара Саленко

Со слов самого Виктора Панюты, он, увидев слёзы возлюбленной, погнался за ней, ведь хотел выяснить, что же случилось, но на свой вопрос получил несколько пощёчин. Сейчас участник уверен — Ирина Пингвинова злится на него из-за переписок с той девушкой, которую он звал на «Дом-2», но сам утверждает, что к ней не испытывает и не испытывал даже симпатии. Молодой человек хочет сохранить отношения с нынешней партнёршей, надеясь доказать, что не использует её, а любит.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:49

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