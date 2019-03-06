Ирина Пингвинова подралась с Виктором Панютой на празднике Захара Саленко





Ирина Пингвинова продолжает ревновать Виктора Панюту к неизвестной девушке, с которой тот ранее вёл переписки, а недавно и вовсе подралась с ним в туалете. Ссора молодых людей произошла на дне рождения Захара Саленко, где сначала они танцевали медленный танец, после чего девушка внезапно расплакалась и убежала в уборную.Со слов самого Виктора Панюты, он, увидев слёзы возлюбленной, погнался за ней, ведь хотел выяснить, что же случилось, но на свой вопрос получил несколько пощёчин. Сейчас участник уверен — Ирина Пингвинова злится на него из-за переписок с той девушкой, которую он звал на «Дом-2», но сам утверждает, что к ней не испытывает и не испытывал даже симпатии. Молодой человек хочет сохранить отношения с нынешней партнёршей, надеясь доказать, что не использует её, а любит.