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Японские эксперты назвали российский С-400 "Триумф" мощнейшим ПВО в мире

Японские эксперты издания JBpress назвали С-400 "Триумф" российского производства мощнейшей системой ПВО в мире. Американские зенитные орудия, по мнению журналистов, не обеспечат должной защиты в противостоянии с РФ.
Японские эксперты назвали российский С-400 "Триумф" мощнейшим ПВО в мире

JBpress высоко оценило дальность стрельбы С-400 и использование системой различных типов ракет. Радары отечественного "Триумфа" могут одновременно наводиться на 80 целей. Для каждой из них в зависимости от типа применяется та или иная ракета "земля-воздух". К примеру, с помощью 40Н6 эффективней всего атаковать баллистические снаряды.

В настоящий момент, по информации источников, в России разрабатывают ракету с радиусом действия в 500 километров. "Триумф" снабжён 12 пусковыми установками, находящимися под управлением радара наведения.

На сегодняшний день С-400 разместили в Сирии, на Дальнем Востоке и возле границ с Восточной Европой. Также системы ПВО охраняют рубежи Японского моря.

Создав занавес от Арктики до Средиземноморья, Россия полностью защитилась от атак вражеских ВВС, в частности, американских. Эксперты JBpress полагают, что у техники США в текущей ситуации нет ни шанса против российского "Триумфа".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:03

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