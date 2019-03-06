АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов опять вышел в свет с Анастасией Костенко, оставив дочь Милану дома

Экс-супруг Ольги Бузовой – российский футболист Дмитрий Тарасов посетил в компании своей третьей жены Анастасии Костенко один из лучших московских ресторанов.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов опять вышел в свет с Анастасией Костенко, оставив дочь Милану дома

Решение звездного семейства в очередной раз выйти в свет и оставить дома 7-месячную наследницу в пух и прах раскритиковали пользователи Сети.

Не секрет, что в последнее время Тарасов и Костенко довольно часто начали попадать «под раздачу» хейтеров. К примеру, не так давно Дмитрия и Анастасию раскритиковали за то, что они оставили на родителей Милану и улетели в другой город отмечать годовщину своей свадьбы.

В этот раз парочку «разнесли» за то, что они опять оставили наследницу на бабушек и уехали в ресторан.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов опять вышел в свет с Анастасией Костенко, оставив дочь Милану дома

«Малышке всего 7 месяцев, а вы из дома постоянно убегаете.. Не стыдно?», «Кошмар, впервые вижу таких вот родителей! Тарасов, ты же постоянно на сборах, разве не хочется провести свободные вечер с малышом?», - продолжают писать злопыхатели.

Нужно сказать, что лишь некоторые подписчики Костенко и Тарасова вступились за семейство. Поклонники модели и спортсмена поспешили отметить, что Анастасия и Дмитрий «не бросают» 7-месячную Милану на чужих людей, а оставляют дочь на своих бабушек, что не является чем-нибудь криминальным.

К слову, сама Анастасия не единожды заявляла, что считает вполне нормальным оставлять детей на бабушек и дедушек, чтобы мама и папа могли насладиться обществом друг друга.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ефим Шифрин сравнил маршировку в СССР с
Компания Oppo представила смартфоны F11
Bentley Bentayga Speed стал самым
Певица Глюкоза показала фанатам
Ученые рассказали, что может скрывать
Компания Samsung планирует выпустить
Родители Марины Африкантовой хотят
Кай Метов порассуждал о причинах
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Японские эксперты назвали российский
Жители Италии рассмотрели над океаном
Артём Сорока показал тизер клипа на
Ирина Пингвинова подралась с Виктором
Режиссер Георгий Данелия до сих пор
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Учёные назвали движущие силы эпидемии
Составлен ТОП-5 лучших смартфонов
«Смотрят как-то недобро»: Татьяна
Влад Кадони начал высмеивать не только
Одного из танцоров Ольги Бузовой
Компания Jeep представила гибридные
Ученые нашли способ определять орбиты
Алёна Кравец показала завистникам в
Ксении Собчак посоветовали сделать
Проект «Дом-2» могут закрыть из-за
В Сети продолжают обсуждать публикацию
Медики развеяли 7 мифов о коже человека
Обнаруженная 10 лет назад экзопланета
Валдис Пельш выразил соболезнования
Apple не откажет в ремонте iPhone с
Просмотреть все новости