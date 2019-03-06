Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов опять вышел в свет с Анастасией Костенко, оставив дочь Милану дома

«Малышке всего 7 месяцев, а вы из дома постоянно убегаете.. Не стыдно?», «Кошмар, впервые вижу таких вот родителей! Тарасов, ты же постоянно на сборах, разве не хочется провести свободные вечер с малышом?», - продолжают писать злопыхатели.

Решение звездного семейства в очередной раз выйти в свет и оставить дома 7-месячную наследницу в пух и прах раскритиковали пользователи Сети.Не секрет, что в последнее время Тарасов и Костенко довольно часто начали попадать «под раздачу» хейтеров. К примеру, не так давно Дмитрия и Анастасию раскритиковали за то, что они оставили на родителей Милану и улетели в другой город отмечать годовщину своей свадьбы.В этот раз парочку «разнесли» за то, что они опять оставили наследницу на бабушек и уехали в ресторан.Нужно сказать, что лишь некоторые подписчики Костенко и Тарасова вступились за семейство. Поклонники модели и спортсмена поспешили отметить, что Анастасия и Дмитрий «не бросают» 7-месячную Милану на чужих людей, а оставляют дочь на своих бабушек, что не является чем-нибудь криминальным.К слову, сама Анастасия не единожды заявляла, что считает вполне нормальным оставлять детей на бабушек и дедушек, чтобы мама и папа могли насладиться обществом друг друга.