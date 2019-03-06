Ефим Шифрин сравнил маршировку в СССР с рэпом
Эстрадный артист юмористического жанра Ефим Шифрин опубликовал в Instagram архивное фото времён СССР, сравнив запечатлённую на нём маршировку молодёжи в спортивном зале с рэпом, но не в пользу последнего. В посте к кадру актёр написал, что современные речёвки он «видал в гробу».
Ефим Шифрин отметил: в былые времена люди «всё время куда-то шагали», в отличие от нынешнего поколения, возвышающего рэп-культуру. Многие Instagram-пользователи в комментариях написали, что принцип исполнения рэп-композиций действительно очень схож с маршировкой, которая приносила пользу здоровью человека и к тому же отлично организовывала его.
Также комментаторы предались ностальгическим воспоминаниям о жизни в СССР, отметив, что молодёжь тогда была более высокоморальна, чем ныне.
Ефим Шифрин отметил: в былые времена люди «всё время куда-то шагали», в отличие от нынешнего поколения, возвышающего рэп-культуру. Многие Instagram-пользователи в комментариях написали, что принцип исполнения рэп-композиций действительно очень схож с маршировкой, которая приносила пользу здоровью человека и к тому же отлично организовывала его.
Также комментаторы предались ностальгическим воспоминаниям о жизни в СССР, отметив, что молодёжь тогда была более высокоморальна, чем ныне.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00