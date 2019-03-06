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Ученые рассказали, что может скрывать NASA о космическом полете на Луну

Ученые рассказали, что NASA что-то скрывает о космическом полете на Луну в 1969 году. Эксперты считают, что этот полет дал ведомству намного больше информации о спутнике Земли, чем известно общественности.
Ученые рассказали, что может скрывать NASA о космическом полете на Луну

В марте 1969 года во время приземления на Луну космонавтов, не было связи на протяжении двух минут. Что именно происходило в то время, общественности неизвестно. По мнению специалистов, астронавты при помощи специализированных медицинских каналов продолжали контактировать с руководством NASA.

Эксперты отметили, что, скорее всего, в этом разговоре речь шла о том, что не стоило знать широким массам. Есть предположения, что тема диалога была о каких-то внеземных сооружениях.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:25

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