Ученые рассказали, что может скрывать NASA о космическом полете на Луну





В марте 1969 года во время приземления на Луну космонавтов, не было связи на протяжении двух минут. Что именно происходило в то время, общественности неизвестно. По мнению специалистов, астронавты при помощи специализированных медицинских каналов продолжали контактировать с руководством NASA.Эксперты отметили, что, скорее всего, в этом разговоре речь шла о том, что не стоило знать широким массам. Есть предположения, что тема диалога была о каких-то внеземных сооружениях.