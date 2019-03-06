Влад Кадони начал высмеивать не только участников, но и ведущих «Дома-2»
Ведущий «Дома-2» Влад Кадони начал высмеивать не только участников проекта, но и своих коллег. Недавно он напомнил Ольге Бузовой в её микроблоге о том, что у неё уже несколько лет не было интима, предложив воспользоваться его услугами для устранения этой проблемы.
Влад Кадони ранее казался зрителям строгим и сдержанным человеком, которого некоторое время даже считали одним из лучших ведущих «Дома-2». Теперь же, судя по изменившемуся поведению, экстрасенсу стало скучно ежедневно копаться в чужих отношениях и наблюдать за наигранными чувствами проектантов, и он начал высмеивать уже не только ошибки и проблемы самих участников, но и коллег.
Взяться Кадони решил за популярную Ольгу Бузову, которая не так давно на всю страну призналась, что ей катастрофически не хватает секса. Ведущий «Дома-2» написал на её странице в Instagram, что в подобных вопросах она всегда может обратиться за помощью к нему, раз уж испытывает такой сильный недостаток.
Влад Кадони ранее казался зрителям строгим и сдержанным человеком, которого некоторое время даже считали одним из лучших ведущих «Дома-2». Теперь же, судя по изменившемуся поведению, экстрасенсу стало скучно ежедневно копаться в чужих отношениях и наблюдать за наигранными чувствами проектантов, и он начал высмеивать уже не только ошибки и проблемы самих участников, но и коллег.
Взяться Кадони решил за популярную Ольгу Бузову, которая не так давно на всю страну призналась, что ей катастрофически не хватает секса. Ведущий «Дома-2» написал на её странице в Instagram, что в подобных вопросах она всегда может обратиться за помощью к нему, раз уж испытывает такой сильный недостаток.