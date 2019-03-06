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Одного из танцоров Ольги Бузовой спутали с Николаем Басковым

Поклонники новоиспеченной российской артистки Ольги Бузовой спутали обычного танцора, который выступает на подтанцовке у поющей телеведущей, с эстрадным и оперным певцом Николаем Басковым.
Одного из танцоров Ольги Бузовой спутали с Николаем Басковым

Несколько дней назад Бузову пригласили выступить на юбилейном концерте многими любимого танцевального коллектива под названием «Todes», который прошел в Кремлевском Дворце.

Как оказалось, Ольга давно сотрудничает с балетом «Todes», поэтому поспешила поблагодарить его руководителя – Аллу Духовую за то, что помогает ставить ей самые «шикарные» номера.

Считанные часы назад Бузова опубликовала в личном микроблоге еще одну фотографию, сделанную в тот же вечер во время ее выступления. Внимательные интернет-пользователи заметили, что на снимке на плечо к Ольге прилег молодой человек, очень похожий на оперного исполнителя Николая Баскова.

Некоторые читатели до сих пор убеждены, что на фото изображен Басков, который якобы попросился на подтанцовку к Бузовой. Впрочем, у большинства фолловеров здравый смысл все-таки взял вверх. По их словам, танцору просто повезло, что у него та же прическа и тот же цвет волос, что и у Николая.

«Что вы несете? Какой Басков? Где Басков, а где Бузова? Не смешите!», «Вот это танцору повезло, даже не пришлось ничего делать, а стал известной личностью..», «Интересно, а у Бузовой уже просили ссылку этого танцора..», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:24

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