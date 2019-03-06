Составлен ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi 2019 года
Эксперты составили ТОП-5 лучших смартфонов компании Xiaomi 2019 года. Доля производителя в Китае в прошлом году за трехмесячный период составила около 13%.
Первое место в рейтинге принадлежит смартфону Xiaomi Mi Mix 3, который появился в России в феврале этого года. Устройство оснащено 6,3-дюймовым AMOLED-экраном и оперативной памятью на 6 Гб и 128 Гб. На втором месте оказался аппарат Mi 8, работающий на базе чипсета от Snapdragon. Стоимость новинки составляет около 28 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров Pocophone F1 с IPS-дисплеем и сканером отпечатков пальцев, цена которого достигает 20-ти тысяч рублей. Четвертое место досталось Redmi Note 6 Pro на базе Android 8.1. На пятой позиции ТОПа разместился смартфон Mi Mix 2S с NFC-модулем и графическим ускорителем Adreno 630.
Первое место в рейтинге принадлежит смартфону Xiaomi Mi Mix 3, который появился в России в феврале этого года. Устройство оснащено 6,3-дюймовым AMOLED-экраном и оперативной памятью на 6 Гб и 128 Гб. На втором месте оказался аппарат Mi 8, работающий на базе чипсета от Snapdragon. Стоимость новинки составляет около 28 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров Pocophone F1 с IPS-дисплеем и сканером отпечатков пальцев, цена которого достигает 20-ти тысяч рублей. Четвертое место досталось Redmi Note 6 Pro на базе Android 8.1. На пятой позиции ТОПа разместился смартфон Mi Mix 2S с NFC-модулем и графическим ускорителем Adreno 630.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:32