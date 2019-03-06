Жители Италии рассмотрели над океаном образ распятого Иисуса Христа
Уфолог Скотт Уоринг предложил своим последователям поразмышлять над очередным фотоснимком, сделанным жителем Италии. По его мнению, на кадре запечатлён Иисус Христос, руки которого символизируют его распятие.
На фото изображено сияние над океаном, исходящее с неба. По мнению паранормалиста, на снимке запечатлено «явление Иисуса Христа» – и с ним согласились многие его последователи, во всём усматривающие сверхъестественные явления. Другие не заметили на кадре ничего божественного, заподозрив банальную фотоподделку.
Какого бы мнения не придерживался человек, ему необходимо следовать моральным принципам, подчеркнул уфолог, и данное изображение призвано напомнить ему об этом.
На фото изображено сияние над океаном, исходящее с неба. По мнению паранормалиста, на снимке запечатлено «явление Иисуса Христа» – и с ним согласились многие его последователи, во всём усматривающие сверхъестественные явления. Другие не заметили на кадре ничего божественного, заподозрив банальную фотоподделку.
Какого бы мнения не придерживался человек, ему необходимо следовать моральным принципам, подчеркнул уфолог, и данное изображение призвано напомнить ему об этом.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:55