Жители Италии рассмотрели над океаном образ распятого Иисуса Христа





На фото изображено сияние над океаном, исходящее с неба. По мнению паранормалиста, на снимке запечатлено «явление Иисуса Христа» – и с ним согласились многие его последователи, во всём усматривающие сверхъестественные явления. Другие не заметили на кадре ничего божественного, заподозрив банальную фотоподделку.Какого бы мнения не придерживался человек, ему необходимо следовать моральным принципам, подчеркнул уфолог, и данное изображение призвано напомнить ему об этом.