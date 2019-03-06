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Компания Jeep представила гибридные версии кросовверов Compass и Renegade

В Женевском автосалоне прошла демонстрация кроссоверов гибридной версии Compass и Renegade, которые представила компания Jeep. Об этом пишет интернет-издание Motor1.
Компания Jeep представила гибридные версии кросовверов Compass и Renegade

Для автомобиля модели Compass сделана силовая установка в исполнении, мощность которого составит 240 лошадиных сил. В то же время, меньший по размеру Jeep Renegade имеет комбинированную мощность, которая составляет от 190 до 240 л.с. Скорость у двух машин примерно одинакова.

Электродвигатель начинает работу с помощью заднего моста, а ДВС приводит в движение передние колеса. Внедорожники работают как на бензине, так и от электричества. В электрическом режиме максимальная скорость составит 130 км/ч.

В кроссоверах установлен информационный экран. На нем можно посмотреть более детальную информацию о машинах. Известно, что Renegade при покупке в России обойдется не менее, чем в 1,5 млн рублей, а Compass - не менее 2 млн рублей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:18

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