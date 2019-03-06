Кай Метов порассуждал о причинах алкоголизма Евгения Осина и Криса Кельми





На презентации многосерийной комедии "90-е. Весело и громко" Кай Метов рассказал журналистам о том, что он знал об алкоголизме покойных Кельми и Осина. Музыкант вспомнил, какая обстановка царила в шоу-бизнесе 90-х. По его словам, артисты в ту эпоху были ветреными, ведь зарабатывали огромные деньги и с трудом понимали, куда их тратить.У самого Метова угнали три автомобиля, которые он быстро заменял новинками. Гонорары певцу приносили целыми баулами. Сталкивался по работе и дружил музыкант с Осиным и Кельми, которые уже тогда основательно выпивали.В компаниях полагали, что сам Метов также зависим от спиртного, однако он намеренно оградил себя от пьянства. На вечеринки вместе с артистом приходил наёмный человек, который пил вместо него, а композитор просто поддерживал компанию.Почему вредной привычке так сильно поддались Кельми и Осин, Метов не знает. Певцов всё ещё приглашали на концерты, и их нельзя было назвать забытыми публикой. Во время запоя исполнитель своих приятелей никогда не видел, а узнавал об их состоянии из СМИ.