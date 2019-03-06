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Ксении Собчак посоветовали сделать ринопластику из-за больших ноздрей

Известной Ксении Собчак фолловеры в Сети посоветовали сделать ринопластику из-за больших ноздрей, которые она показала на новом снимке. Знаменитость не стала подбирать удачный ракурс для фото, а сделала его так, как получилось, за что и попала под критику хейтеров.
Ксении Собчак посоветовали сделать ринопластику из-за больших ноздрей

Ксения Собчак уже давно прославилась тем, что не уподобляется другим звёздам и не прибегает к использованию фотошопа перед публикацией снимков в Instagram. Экс-звезда «Дома-2» не сомневается в своей натуральной красоте и женственности, считая, что обрабатывают фото только недовольные собой личности.
Ксении Собчак посоветовали сделать ринопластику из-за больших ноздрей

На этот раз после новой фотографии Ксении Собчак посоветовали сделать ринопластику и больше не пугать подписчиков своими просто огромными ноздрями. Всё дело в том, что снимок был сделан в не совсем удачном ракурсе — снизу, что позволило фолловерам рассмотреть не только нос, но и подбородок Собчак.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:03

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