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Режиссер Георгий Данелия до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии

Галина Юркова-Данелия, являющаяся женой Георгия Данелия, во время общения с журналистами сообщила, что состояние кинорежиссёра остается стабильно тяжелым. По словам женщины, ее супруг до сих пор находится в реанимации.
Режиссер Георгий Данелия до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии

О том, что Данелия госпитализировали в клинику с пневмонией, стало известно 24 февраля. Медики ввели кинорежиссера в медикаментозную кому, для того, чтобы стабилизировать его дыхание. Через некоторое время врачи вывели Георгия Николаевича из комы, так как его состояние улучшилось. Галина Ивановна отметила, что ее муж чувствует себя намного лучше. Он уже находится в сознании, при этом в состоянии общаться.
Режиссер Георгий Данелия до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии

В настоящее время Георгию Данелия 88 лет. Режиссёром снято множество известных советских кинолент. Известность Георгию Николаевичу принес кинофильм «Я шагаю по Москве».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:47

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