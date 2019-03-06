Режиссер Георгий Данелия до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии





О том, что Данелия госпитализировали в клинику с пневмонией, стало известно 24 февраля. Медики ввели кинорежиссера в медикаментозную кому, для того, чтобы стабилизировать его дыхание. Через некоторое время врачи вывели Георгия Николаевича из комы, так как его состояние улучшилось. Галина Ивановна отметила, что ее муж чувствует себя намного лучше. Он уже находится в сознании, при этом в состоянии общаться.В настоящее время Георгию Данелия 88 лет. Режиссёром снято множество известных советских кинолент. Известность Георгию Николаевичу принес кинофильм «Я шагаю по Москве».