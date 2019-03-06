Проект «Дом-2» могут закрыть из-за всплывшей истории с наркотиками





Скандальный проект «Дом-2» находится на грани закрытия из-за всплывшей истории с употреблением наркотиков действующими участниками. Сначала материалы, подтверждающие это, попали в распоряжение поклонников телестройки, а затем и в СМИ. Кроме того, фанаты Ксении Бородиной обратили внимание на усиленную рекламу собственного бизнеса в её микроблоге.Происходящее натолкнуло зрителей на предположения, что ведущая «Дома-2» заранее готовится к закрытию проекта, а значит и своему увольнению. Так как основная часть доходов Ксении Бородиной шла именно с проекта, то теперь ей придётся больше сил вкладывать в рекламу, повышение качества и привлекательности бизнеса для новых клиентов.