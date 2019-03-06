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Учёные назвали движущие силы эпидемии ожирения

Учёные из США назвали движущие силы эпидемии ожирения, проведя ряд соответствующих исследований. Прежде всего, данной тенденции, в целом по планете с каждым годом набирающей обороты, способствует индустрия быстрого питания.
Учёные назвали движущие силы эпидемии ожирения

Подобный рацион пополняет организм человека большим количеством соли, сахара, вредных жиров и консервантов. В то же время реклама всеми способами продвигает такую продукцию, и вместе с этим всё меньшее число людей имеет возможность приобретать свежие овощи и фрукты, а также иные полезные для них продукты.

Эпидемию ожирения следует рассматривать в контексте региона, в котором живёт человек, подчеркнули американские исследователи. То, как питается индивидуум, подчиняется как социально-экономическим факторам, так и культурным, психологическим и биологическим.

«Человек покупает то, что ему предлагает современная индустрия питания, которая направлена на ускорение, и индивидуальный выбор имеет всё меньшее значение на фоне предложенных вариантов продуктов. Именно это и есть главная движущая сила эпидемии ожирения», – пояснили учёные.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:40

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