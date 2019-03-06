В Сети продолжают обсуждать публикацию Кати Варнавы, в которой она «унизила» Ольгу Бузову





По мнению фолловеров, Варнава на самом деле сделала этот пост не со зла, поэтому и поспешила удалить его.Не секрет, что Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым больше 2-х лет назад. Однако в интернете время от времени продолжают вспоминать расставание этой парочки. Впрочем, мало кто был готов к тому, что и Екатерина Варнава решит вспомнить былые времена.Знаменитость опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором заявила, что ей очень печально от того, что Тарасов и Бузова расстались, однако она понимает футболиста. В конце своего поста Варнава поинтересовалась у подписчиков, согласны ли они с ее высказываниями, что и спровоцировало в Сети бурю обсуждений.Несмотря на то, что Екатерина, спустя несколько минут удалила эту публикацию, интернет-пользователи успели наделать скринов и распространить их по социальным сетям. Сейчас только ленивый не поинтересовался у юмористки «Comedy Woman», зачем она это сделала.Некоторые считают, что страничку Варнавы взломали, и когда она восстановила доступ к своему блоге, тут же удалила этот пост, а кое-кто предполагает, что Екатерина стала гостьей YouTube-шоу, в котором ведущий Александр Гудков предлагает героям поучаствовать в некой «игре».К примеру, не так давно известному блогеру Гусейну Гасанову попалось задание оставить на страничке певицы Валерии комментарий, в котором он заявляет, что идет писать заявление в полицию.