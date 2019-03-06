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«Смотрят как-то недобро»: Татьяна Буланова боится выходить на сцену

Популярная эстрадная певица, актриса, телеведущая и Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала журналистам, что иногда она боится выходить на сцену. Звезде порой кажется, что зрители в зале «смотрят как-то недобро», что заставляет ее переживать ещё больше.
«Смотрят как-то недобро»: Татьяна Буланова боится выходить на сцену

В одном из интервью Татьяна Буланова откровенно призналась: ей бывает страшно выступать перед аудиторией из-за непонятного барьера. Прославленная певица не может объяснить, почему так происходит, но она нередко замечает «недобрые взгляды» поклонников. Исполнительница чувствует себя не очень комфортно и уверенно в такой обстановке, поэтому старается быстро выступить, чтобы покинуть сцену.
«Смотрят как-то недобро»: Татьяна Буланова боится выходить на сцену

По словам Татьяны Булановой, она обожает работать в студии звукозаписи вдали от лишних глаз. Артистка отметила: чем меньше людей в зале на ее концерте, тем лучше. Звезда отечественного шоу-бизнеса знает, что многие поклонники воспринимают ее как «плачущую девушку» из-за большинства ее лирических песен и душевного исполнения. Когда она начинает петь первые слова какой-нибудь популярной композиции, у нее наворачиваются слезы, делится певица.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:25

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