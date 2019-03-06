«Смотрят как-то недобро»: Татьяна Буланова боится выходить на сцену





В одном из интервью Татьяна Буланова откровенно призналась: ей бывает страшно выступать перед аудиторией из-за непонятного барьера. Прославленная певица не может объяснить, почему так происходит, но она нередко замечает «недобрые взгляды» поклонников. Исполнительница чувствует себя не очень комфортно и уверенно в такой обстановке, поэтому старается быстро выступить, чтобы покинуть сцену.По словам Татьяны Булановой, она обожает работать в студии звукозаписи вдали от лишних глаз. Артистка отметила: чем меньше людей в зале на ее концерте, тем лучше. Звезда отечественного шоу-бизнеса знает, что многие поклонники воспринимают ее как «плачущую девушку» из-за большинства ее лирических песен и душевного исполнения. Когда она начинает петь первые слова какой-нибудь популярной композиции, у нее наворачиваются слезы, делится певица.