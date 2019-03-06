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Ученые нашли способ определять орбиты планет, существовавшие 200 млн лет назад

Американские ученые, придумали новый способ для изучения орбит планет 200 миллионов лет назад. Они опирались на данные о климате Земли. Об этом исследовании написало издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые нашли способ определять орбиты планет, существовавшие 200 млн лет назад

Для того чтоб воссоздать место орбиты Земли до 200 млн. лет назад, необходимо изучить поверхность планеты и остальных космических тел, которые составляют Солнечную систему. Геологи отмечают, по древним слоям почвы можно определить, какой был климат на конкретной части планеты, в заданное времени.

Так станет известно, каким должно быть размещение планеты Земля для определенного климата.

Этим открытием геологи совершили некий прорыв в науке. Ранее эта информация была известна лишь до 60 млн. лет назад, потому что космические тела иногда хаотичны в движениях.

Ученые будут использовать такой способ для изучения орбит всех планет Солнечной системы. Известно, что на изменение климата влияет взаимное притяжение этих тел в космосе.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:10

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