Ученые нашли способ определять орбиты планет, существовавшие 200 млн лет назад
Американские ученые, придумали новый способ для изучения орбит планет 200 миллионов лет назад. Они опирались на данные о климате Земли. Об этом исследовании написало издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для того чтоб воссоздать место орбиты Земли до 200 млн. лет назад, необходимо изучить поверхность планеты и остальных космических тел, которые составляют Солнечную систему. Геологи отмечают, по древним слоям почвы можно определить, какой был климат на конкретной части планеты, в заданное времени.
Так станет известно, каким должно быть размещение планеты Земля для определенного климата.
Этим открытием геологи совершили некий прорыв в науке. Ранее эта информация была известна лишь до 60 млн. лет назад, потому что космические тела иногда хаотичны в движениях.
Ученые будут использовать такой способ для изучения орбит всех планет Солнечной системы. Известно, что на изменение климата влияет взаимное притяжение этих тел в космосе.
Для того чтоб воссоздать место орбиты Земли до 200 млн. лет назад, необходимо изучить поверхность планеты и остальных космических тел, которые составляют Солнечную систему. Геологи отмечают, по древним слоям почвы можно определить, какой был климат на конкретной части планеты, в заданное времени.
Так станет известно, каким должно быть размещение планеты Земля для определенного климата.
Этим открытием геологи совершили некий прорыв в науке. Ранее эта информация была известна лишь до 60 млн. лет назад, потому что космические тела иногда хаотичны в движениях.
Ученые будут использовать такой способ для изучения орбит всех планет Солнечной системы. Известно, что на изменение климата влияет взаимное притяжение этих тел в космосе.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:10