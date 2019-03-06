Ученые нашли способ определять орбиты планет, существовавшие 200 млн лет назад





Для того чтоб воссоздать место орбиты Земли до 200 млн. лет назад, необходимо изучить поверхность планеты и остальных космических тел, которые составляют Солнечную систему. Геологи отмечают, по древним слоям почвы можно определить, какой был климат на конкретной части планеты, в заданное времени.Так станет известно, каким должно быть размещение планеты Земля для определенного климата.Этим открытием геологи совершили некий прорыв в науке. Ранее эта информация была известна лишь до 60 млн. лет назад, потому что космические тела иногда хаотичны в движениях.Ученые будут использовать такой способ для изучения орбит всех планет Солнечной системы. Известно, что на изменение климата влияет взаимное притяжение этих тел в космосе.