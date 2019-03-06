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Алёна Кравец показала завистникам в Instagram фото без парика

Алёна Кравец показала завистникам в Instagram фотографию без светлого парика. Знаменитость опровергла слух о своих тонких редких волосах.
Алёна Кравец показала завистникам в Instagram фото без парика

Кравец в ответ на упрёки многочисленных хейтеров разместила на своей странице в соцсети снимок без привычного блондинистого парика. Ранее модель не скрывала, что она самом деле является брюнеткой, но стремится поддерживать публичный образ. Для этого у светской львицы есть светлый парик, в котором она фотографируется и приходит на телевизионные шоу. В подписи к домашнему фото Кравец заявила, что с её настоящей шевелюрой всё в порядке.

"Всем злобным завистницам посвящается! Мимикрия в этом мире часто жизненно необходима! Лишь с близкими мне людьми я такая как есть", - призналась знаменитость.

Поклонники Кравец призвали её чаще выходить в свет без парика, заверив, что каштановые волосы ей очень идут. Отметим, что причёска дочери певицы также послужила причиной для недавнего скандала. В школе одноклассницы обрезали девочке волосы, после чего Кравец обратилась в полицию.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:04

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