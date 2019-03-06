В Твери водитель маршрутки набросился на девушку с угрозами





В поселке имени Крупской случился инцидент при участии водителя маршрутного такси и девушки-водителя. По дороге домой она остановилась на проезжей части из-за возникшего препятствия. По словам девушки, дорогу перегородил водитель микроавтобуса. Девушка попросила мужчину отъехать, чтобы пропустить ее. На обычные просьбы он отреагировал агрессивно, начал кричать, используя нецензурную лексику, и даже пытался наброситься на девушку, которая пыталась спрятаться в своей машине.По данному факту потерпевшая написала заявление в полицию. По ее показаниям составлен протокол. Представитель компании транспортных услуг, в которой работал мужчина, заявил, что такое поведение является недопустимым, и решение об увольнении водителя уже принято.