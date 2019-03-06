Обнаруженная 10 лет назад экзопланета получила название KOI 4





Раньше группа Кеплера считала, что ширина звезды приблизительно в 1,1 раза превышает размеры Солнца. Позже научные деятели выяснили, что звезда KOI 4 в три раза больше светила. Таким образом, размеры её планеты будут превышать во столько же раз.Астрономы, после того, как проверили материалы с телескопа, установили, что экзопланета на самом деле существует. Данный объект получил название Kepler 1658. В настоящее время исследователи продолжают наблюдать за космическим телом. Они хотят выяснить свойства нового обнаруженного небесного объкта.