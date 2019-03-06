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Обнаруженная 10 лет назад экзопланета получила название KOI 4

Экзопланета, которую обнаружили 10 лет назад, действительно существует. Как сообщают научные деятели, она движется по орбите непосредственно вокруг звезды под названием KOI 4.
Обнаруженная 10 лет назад экзопланета получила название KOI 4

Раньше группа Кеплера считала, что ширина звезды приблизительно в 1,1 раза превышает размеры Солнца. Позже научные деятели выяснили, что звезда KOI 4 в три раза больше светила. Таким образом, размеры её планеты будут превышать во столько же раз.

Астрономы, после того, как проверили материалы с телескопа, установили, что экзопланета на самом деле существует. Данный объект получил название Kepler 1658. В настоящее время исследователи продолжают наблюдать за космическим телом. Они хотят выяснить свойства нового обнаруженного небесного объкта.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40

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