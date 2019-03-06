АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опять начал посвящать Ольге посты в Instagram

Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев снова посвящает в личном инста-блоге Stories бывшей возлюбленной.
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опять начал посвящать Ольге посты в Instagram

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Лебедев «вспомнил» об Ольге Бузовой не просто так, по всей видимости, сыровару из Суздаля не хватает внимания поклонников и репортеров.

Не секрет, что телепроект «Замуж за Бузову» подошел к своему логическому завершению почти полгода назад, однако время от времени в Сети вновь начинают обсуждать его участников. В этот раз темой для различных разговоров стал видеоролик, который несколько часов назад победитель шоу разместил у себя на страничке в Instagram.

На записи Лебедев запечатлен с полугомым торсом, но не это привлекло внимание фолловеров. Дело в том, что на теле у Дениса написано название песни Ольги Бузовой – «АтоМЫ», а также слово «Бусинка», которым, как известно, бизнесмен начал называть избранницу еще во время участия в реалити.
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опять начал посвящать Ольге посты в Instagram

Нужно сказать, что подобная публикация удивила многих подписчиков Лебедева, ведь они были уверены, что Денис до сих пор страдает по утраченной пассии – модели Алле Лагутиной. Впрочем, других пользователей Сети этот пост не поразил.

По словам фолловеров, Лебедев и дальше будет привлекать к своей персоне внимание с помощью имени Бузовой, пока Ольга не напишет на него заявление в полицию или же пока с Денисом не разберется очередной «воздыхатель» поющей телеведущей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Смотрят как-то недобро»: Татьяна
Влад Кадони начал высмеивать не только
Одного из танцоров Ольги Бузовой
Компания Jeep представила гибридные
Ученые нашли способ определять орбиты
Алёна Кравец показала завистникам в
Ксении Собчак посоветовали сделать
Проект «Дом-2» могут закрыть из-за
В Сети продолжают обсуждать публикацию
Медики развеяли 7 мифов о коже человека
Обнаруженная 10 лет назад экзопланета
Валдис Пельш выразил соболезнования
Apple не откажет в ремонте iPhone с
Калифорнийские ученые создали «Часы
В Краснодаре пропавший сотрудник
В Твери водитель маршрутки набросился
Владислав Ветров раскрыл подробности
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис
Mitsubishi презентовала в Женеве
В Ессентуках массажист изнасиловал
Бюджетный смартфон Vivo Y91C получил
Светлана Лобода поставила на место
В Нижнем Новгороде разыскивают
«World of Tanks: Наемники» получила
В Ленобласти подо льдом обнаружили тело
Российские автодилеры получили
В корпорации Роскосмос призвали к
Борис Моисеев после инсульта решил
В Женеве представили концептуальную
Моника Белуччи впервые вышла в свет с
Просмотреть все новости