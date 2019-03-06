Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев опять начал посвящать Ольге посты в Instagram
Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев снова посвящает в личном инста-блоге Stories бывшей возлюбленной.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Лебедев «вспомнил» об Ольге Бузовой не просто так, по всей видимости, сыровару из Суздаля не хватает внимания поклонников и репортеров.
Не секрет, что телепроект «Замуж за Бузову» подошел к своему логическому завершению почти полгода назад, однако время от времени в Сети вновь начинают обсуждать его участников. В этот раз темой для различных разговоров стал видеоролик, который несколько часов назад победитель шоу разместил у себя на страничке в Instagram.
На записи Лебедев запечатлен с полугомым торсом, но не это привлекло внимание фолловеров. Дело в том, что на теле у Дениса написано название песни Ольги Бузовой – «АтоМЫ», а также слово «Бусинка», которым, как известно, бизнесмен начал называть избранницу еще во время участия в реалити.
Нужно сказать, что подобная публикация удивила многих подписчиков Лебедева, ведь они были уверены, что Денис до сих пор страдает по утраченной пассии – модели Алле Лагутиной. Впрочем, других пользователей Сети этот пост не поразил.
По словам фолловеров, Лебедев и дальше будет привлекать к своей персоне внимание с помощью имени Бузовой, пока Ольга не напишет на него заявление в полицию или же пока с Денисом не разберется очередной «воздыхатель» поющей телеведущей.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Лебедев «вспомнил» об Ольге Бузовой не просто так, по всей видимости, сыровару из Суздаля не хватает внимания поклонников и репортеров.
Не секрет, что телепроект «Замуж за Бузову» подошел к своему логическому завершению почти полгода назад, однако время от времени в Сети вновь начинают обсуждать его участников. В этот раз темой для различных разговоров стал видеоролик, который несколько часов назад победитель шоу разместил у себя на страничке в Instagram.
На записи Лебедев запечатлен с полугомым торсом, но не это привлекло внимание фолловеров. Дело в том, что на теле у Дениса написано название песни Ольги Бузовой – «АтоМЫ», а также слово «Бусинка», которым, как известно, бизнесмен начал называть избранницу еще во время участия в реалити.
Нужно сказать, что подобная публикация удивила многих подписчиков Лебедева, ведь они были уверены, что Денис до сих пор страдает по утраченной пассии – модели Алле Лагутиной. Впрочем, других пользователей Сети этот пост не поразил.
По словам фолловеров, Лебедев и дальше будет привлекать к своей персоне внимание с помощью имени Бузовой, пока Ольга не напишет на него заявление в полицию или же пока с Денисом не разберется очередной «воздыхатель» поющей телеведущей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57