В Краснодаре пропавший сотрудник поискового движения найден мертвым
На Кубани был обнаружен мертвым 35-летний мужчина, пропавший в январе в Краснодаре. Неутешительное известие о смерти сотрудника поискового движения появилось на официальной странице регионального отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Родственники волонтера обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов после того, как житель Краснодара ушел и не вернулся домой. В последний раз родные видели волонтера группы «Долг и честь» 27 января.
Информация о смерти мужчины и соболезнования его близким были обнародованы 5 марта в аккаунте организации «Лиза Алерт». Сотрудники последней помогали полиции разыскивать исчезнувшего. Официально эту информацию пока не подтверждали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Обстоятельства смерти жителя Кубани в настоящий момент остаются неизвестными.
Родственники волонтера обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов после того, как житель Краснодара ушел и не вернулся домой. В последний раз родные видели волонтера группы «Долг и честь» 27 января.
Информация о смерти мужчины и соболезнования его близким были обнародованы 5 марта в аккаунте организации «Лиза Алерт». Сотрудники последней помогали полиции разыскивать исчезнувшего. Официально эту информацию пока не подтверждали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Обстоятельства смерти жителя Кубани в настоящий момент остаются неизвестными.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10