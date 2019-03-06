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В Краснодаре пропавший сотрудник поискового движения найден мертвым

На Кубани был обнаружен мертвым 35-летний мужчина, пропавший в январе в Краснодаре. Неутешительное известие о смерти сотрудника поискового движения появилось на официальной странице регионального отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
В Краснодаре пропавший сотрудник поискового движения найден мертвым

Родственники волонтера обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов после того, как житель Краснодара ушел и не вернулся домой. В последний раз родные видели волонтера группы «Долг и честь» 27 января.

Информация о смерти мужчины и соболезнования его близким были обнародованы 5 марта в аккаунте организации «Лиза Алерт». Сотрудники последней помогали полиции разыскивать исчезнувшего. Официально эту информацию пока не подтверждали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Обстоятельства смерти жителя Кубани в настоящий момент остаются неизвестными.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10

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