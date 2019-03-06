Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой
Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой, с которой изменял жене Ирине. Разорвать отношения паре пришлось из-за нежелания актрисы делить с кем-то любимого мужчину.
В студии программы "Судьба человека" Ветров подробно рассказал, как у него завязались отношения с Сотниковой. Артистка была его партнёршей по сцене. Хотя актёр сразу увлёкся знаменитостью, в это же время за ней ухаживал миллиардер Эрнест Пиндур из Германии. По словам Ветрова, роман был изначально обречён на провал, однако какое-то время пара встречалась.
Тогда же от официальной супруги у артиста подрастал сын. Вспоминая любовь к Сотниковой, актёр признался, что поддался нахлынувшим на него чувствам. Копаться в себе он в то время не пытался.
Сотникова подарила Ветрову уверенность, за что он ей остаётся очень благодарен. В то же время актёр осознал: он вёл себя не по-мужски и эгоистично, принеся жене Ирине и другим домочадцам много горя.
Сама Сотникова признавалась: любовная интрижка длилась недолго, ведь Ветров чувствовал себя неуютно. Ей же хотелось полностью обладать возлюбленным.
В студии программы "Судьба человека" Ветров подробно рассказал, как у него завязались отношения с Сотниковой. Артистка была его партнёршей по сцене. Хотя актёр сразу увлёкся знаменитостью, в это же время за ней ухаживал миллиардер Эрнест Пиндур из Германии. По словам Ветрова, роман был изначально обречён на провал, однако какое-то время пара встречалась.
Тогда же от официальной супруги у артиста подрастал сын. Вспоминая любовь к Сотниковой, актёр признался, что поддался нахлынувшим на него чувствам. Копаться в себе он в то время не пытался.
Сотникова подарила Ветрову уверенность, за что он ей остаётся очень благодарен. В то же время актёр осознал: он вёл себя не по-мужски и эгоистично, принеся жене Ирине и другим домочадцам много горя.
Сама Сотникова признавалась: любовная интрижка длилась недолго, ведь Ветров чувствовал себя неуютно. Ей же хотелось полностью обладать возлюбленным.
"Я вернулся в семью, в театр, лечился работой", - вспоминает артист.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:01