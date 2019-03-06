АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой

Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой, с которой изменял жене Ирине. Разорвать отношения паре пришлось из-за нежелания актрисы делить с кем-то любимого мужчину.
Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой

В студии программы "Судьба человека" Ветров подробно рассказал, как у него завязались отношения с Сотниковой. Артистка была его партнёршей по сцене. Хотя актёр сразу увлёкся знаменитостью, в это же время за ней ухаживал миллиардер Эрнест Пиндур из Германии. По словам Ветрова, роман был изначально обречён на провал, однако какое-то время пара встречалась.

Тогда же от официальной супруги у артиста подрастал сын. Вспоминая любовь к Сотниковой, актёр признался, что поддался нахлынувшим на него чувствам. Копаться в себе он в то время не пытался.

Сотникова подарила Ветрову уверенность, за что он ей остаётся очень благодарен. В то же время актёр осознал: он вёл себя не по-мужски и эгоистично, принеся жене Ирине и другим домочадцам много горя.

Сама Сотникова признавалась: любовная интрижка длилась недолго, ведь Ветров чувствовал себя неуютно. Ей же хотелось полностью обладать возлюбленным.
Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой

"Я вернулся в семью, в театр, лечился работой", - вспоминает артист.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Смотрят как-то недобро»: Татьяна
Влад Кадони начал высмеивать не только
Одного из танцоров Ольги Бузовой
Компания Jeep представила гибридные
Ученые нашли способ определять орбиты
Алёна Кравец показала завистникам в
Ксении Собчак посоветовали сделать
Проект «Дом-2» могут закрыть из-за
В Сети продолжают обсуждать публикацию
Медики развеяли 7 мифов о коже человека
Обнаруженная 10 лет назад экзопланета
Валдис Пельш выразил соболезнования
Apple не откажет в ремонте iPhone с
Калифорнийские ученые создали «Часы
В Краснодаре пропавший сотрудник
В Твери водитель маршрутки набросился
Владислав Ветров раскрыл подробности
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис
Mitsubishi презентовала в Женеве
В Ессентуках массажист изнасиловал
Бюджетный смартфон Vivo Y91C получил
Светлана Лобода поставила на место
В Нижнем Новгороде разыскивают
«World of Tanks: Наемники» получила
В Ленобласти подо льдом обнаружили тело
Российские автодилеры получили
В корпорации Роскосмос призвали к
Борис Моисеев после инсульта решил
В Женеве представили концептуальную
Моника Белуччи впервые вышла в свет с
Просмотреть все новости