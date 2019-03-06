Владислав Ветров раскрыл подробности романа с Верой Сотниковой

"Я вернулся в семью, в театр, лечился работой", - вспоминает артист.





В студии программы "Судьба человека" Ветров подробно рассказал, как у него завязались отношения с Сотниковой. Артистка была его партнёршей по сцене. Хотя актёр сразу увлёкся знаменитостью, в это же время за ней ухаживал миллиардер Эрнест Пиндур из Германии. По словам Ветрова, роман был изначально обречён на провал, однако какое-то время пара встречалась.Тогда же от официальной супруги у артиста подрастал сын. Вспоминая любовь к Сотниковой, актёр признался, что поддался нахлынувшим на него чувствам. Копаться в себе он в то время не пытался.Сотникова подарила Ветрову уверенность, за что он ей остаётся очень благодарен. В то же время актёр осознал: он вёл себя не по-мужски и эгоистично, принеся жене Ирине и другим домочадцам много горя.Сама Сотникова признавалась: любовная интрижка длилась недолго, ведь Ветров чувствовал себя неуютно. Ей же хотелось полностью обладать возлюбленным.