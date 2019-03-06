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Калифорнийские ученые создали «Часы смерти»

Специалисты из университета Калифорнии разработали часовой механизм под названием GrimAge, который способен указать точную дату смерти и сколько времени осталось прожить человеку по образцу крови.
Калифорнийские ученые создали «Часы смерти»

Чтоб определить остаток жизни, на специальный чип наносят каплю крови с ДНК. Часы анализируют генетические данные, которые способствуют продлению или сокращению жизнь человека, после чего по результатам анализа составляется прогноз о продолжительности жизни конкретного человека.

Работники науки заявили, что GrimAge не будет в массовом производстве и не попадет на Всемирный рынок. Часы разработали лишь для того, чтоб стать ближе к разгадке о старении человека. Эта тайна не дает покоя ученым уже долгие годы. Известно, что регулярный прием антибиотиков продлевает жизнь.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:17

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