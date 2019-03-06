Калифорнийские ученые создали «Часы смерти»





Чтоб определить остаток жизни, на специальный чип наносят каплю крови с ДНК. Часы анализируют генетические данные, которые способствуют продлению или сокращению жизнь человека, после чего по результатам анализа составляется прогноз о продолжительности жизни конкретного человека.Работники науки заявили, что GrimAge не будет в массовом производстве и не попадет на Всемирный рынок. Часы разработали лишь для того, чтоб стать ближе к разгадке о старении человека. Эта тайна не дает покоя ученым уже долгие годы. Известно, что регулярный прием антибиотиков продлевает жизнь.