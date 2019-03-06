Apple не откажет в ремонте iPhone с неоригинальными аккумуляторными батареями





Корпорация Apple разрешила применять для ремонта iPhone аккумуляторные батареи сторонних производителей, не теряя при этом гарантию. Такие устройства теперь можно приносить специалистам авторизованного сервис-центра Apple, они возьмутся за их обслуживание. Если ремонт является несвязанным с АКБ, он будет осуществляться на общих основаниях. В данном случае правило касается ремонта дисплеев, материнских плат, микрофонов и прочих элементов устройства по стандартным расценкам.В случае ремонта, связанного с АКБ, специалисты сервис-центра могут осуществить замену неоригинальной батареи на официальную фирменную по стандартной цене. В случае повреждения аккумулятора либо невозможности его снятия, сервис-центр может произвести замену всего iPhone, непосредственно по цене замены АКБ. В случае поломки из-за дефектного неоригинального аккумулятора в ремонте будет отказано.