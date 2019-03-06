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Светлана Лобода поставила на место раскритиковавшую её подписчицу

Поп-исполнительница Светлана Лобода поставила на место подписчицу, раскритиковавшую её за Instagram-пост. Артистка написала, что традиционно в первый день турне по Северной Америке она прошлась по любимым магазинам, а в конце добавила фразу: «Как сложно жить».
Светлана Лобода поставила на место раскритиковавшую её подписчицу

Одна из подписчиц Светланы Лободы в комментарии написала, что на самом деле сложно жить тогда, когда нет денег на еду, а ходить по брендовым магазинам и совершать дорогостоящие покупки – это очень просто. Певица не пропустила мимо такое замечание и ответила девушке. Эстрадная звезда пояснила ей, что для заработка денег нужно очень много трудиться, а не критиковать успешных людей.

Такой ответ артистки «лайкнули» около 500 Instagram-пользователей. Однако нашлись и те, кто поддержал обидевшую Светлану Лободу подписчицу. В комментариях фолловеры обратили внимание вокалистки на то, что многие люди сейчас на самом деле едва сводят концы с концами, а потому знаменитости следует проявлять тактичность и не хвастаться роскошным образом жизни.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:30

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