В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю девочку





Он работал массажистом в оздоровительном санатории курортного города. Весной прошлого года к нему на сеансы массажа начала ходить школьница, находившаяся на отдыхе. Во время очередной процедуры мужчина применил насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетней девочке.По факту случившегося было заведено уголовное дело. В ходе следствия были собраны все необходимые материалы, и вина мужчины была доказана. Решением суда мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок преступнику придется в колонии строгого режима.