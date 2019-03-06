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В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю девочку

В Ессентуках медицинский работник изнасиловал 11-летнюю девочку. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.
В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю девочку

Он работал массажистом в оздоровительном санатории курортного города. Весной прошлого года к нему на сеансы массажа начала ходить школьница, находившаяся на отдыхе. Во время очередной процедуры мужчина применил насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетней девочке.

По факту случившегося было заведено уголовное дело. В ходе следствия были собраны все необходимые материалы, и вина мужчины была доказана. Решением суда мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок преступнику придется в колонии строгого режима.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:45

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