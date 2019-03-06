В Нижнем Новгороде разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу





Волонтёры и полиция Нижнего Новгорода заняты поисками школьницы 14 лет, которая исчезла 5 марта. С утра девушка ушла из своего дома по улице Пермякова на учёбу, и после этого с родителями или знакомыми не связывалась.Оделась пропавшая в куртку розового цвета с мехом, джинсы, светлые кроссовки и шарф, а также захватила с собой фиолетовый рюкзак. Узнать школьницу можно по среднему росту 160 сантиметров, длинным русым волосам и стройному телосложению.Обладающих какими-либо данными о нахождении девушки волонтёры Нижнего Новгорода просят связаться с ними либо правоохранительными органами города. Распространением ориентировок и поисками исчезнувшей занимаются спасатели из группы "Рысь".