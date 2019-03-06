Медики развеяли 7 мифов о коже человека





Врачи опровергли утверждение пациентов, что количество выпитой жидкости за день влияет на эластичность и цвет кожи, такие проблемы могут возникнуть вследствие стресса и депрессии. Также еда не может спровоцировать прыщи, их появление связано с гормональным фоном и загрязнением кожи. Белые пятна на ногтях появляются из-за повреждения пластины, их наличие не означает, что в организме мало кальция. Мифом оказалось и то, что бытовая химия сушит кожу. А вот мифы об опасности развития рака из-за ультрафиолетовых лучей подтвердились.Кожа человека является барьером от внешнего мира. Слой эпидермиса обновляется самостоятельно. Специалисты дали рекомендации ежедневно умываться, увлажнять кожу жирным кремом, избегать стрессов и поддерживать гормональный фон.