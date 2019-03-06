Медики развеяли 7 мифов о коже человека
Дерматологи развеяли семь самых известных мифов о человеческой коже. Они пришли к таким мерам, потому что часто слышат от клиентов их убеждения, которые не являются правдой. Об этом написало издание Science Alert.
Врачи опровергли утверждение пациентов, что количество выпитой жидкости за день влияет на эластичность и цвет кожи, такие проблемы могут возникнуть вследствие стресса и депрессии. Также еда не может спровоцировать прыщи, их появление связано с гормональным фоном и загрязнением кожи. Белые пятна на ногтях появляются из-за повреждения пластины, их наличие не означает, что в организме мало кальция. Мифом оказалось и то, что бытовая химия сушит кожу. А вот мифы об опасности развития рака из-за ультрафиолетовых лучей подтвердились.
Кожа человека является барьером от внешнего мира. Слой эпидермиса обновляется самостоятельно. Специалисты дали рекомендации ежедневно умываться, увлажнять кожу жирным кремом, избегать стрессов и поддерживать гормональный фон.
Врачи опровергли утверждение пациентов, что количество выпитой жидкости за день влияет на эластичность и цвет кожи, такие проблемы могут возникнуть вследствие стресса и депрессии. Также еда не может спровоцировать прыщи, их появление связано с гормональным фоном и загрязнением кожи. Белые пятна на ногтях появляются из-за повреждения пластины, их наличие не означает, что в организме мало кальция. Мифом оказалось и то, что бытовая химия сушит кожу. А вот мифы об опасности развития рака из-за ультрафиолетовых лучей подтвердились.
Кожа человека является барьером от внешнего мира. Слой эпидермиса обновляется самостоятельно. Специалисты дали рекомендации ежедневно умываться, увлажнять кожу жирным кремом, избегать стрессов и поддерживать гормональный фон.
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:48