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«World of Tanks: Наемники» получила крупное обновление 4.9 с первым итальянским танком

Для «World of Tanks: Наемники» было предложено крупное обновление 4.9. Для пользователей уже доступен режим «Поле боя», а также первая модель итальянского танка.
«World of Tanks: Наемники» получила крупное обновление 4.9 с первым итальянским танком

Поклонников консольной популярной версии «World of Tanks: Наемники» ожидает масса интересных нововведений. В конце месяца появится полное дерево развития предлагаемой итальянской техники. Будет возвращён эксклюзивный режим стратегии под названием «Поле боя» непосредственно в реальном времени. В настоящее время он является доступным временно. В игре уже появился первый итальянский стремительный танк Ariete Progetto. Техника имеет мощное орудие, автоматическую подзарядку. Обновление 4.9 порадует любителей World of Tanks новыми видами камуфляжа, улучшенной системой реплеев. Также стоит отметить возвращение в ротацию таких популярных карт как «Монте-Роза», а также «Берлин — зима».

В период 15-17 марта на день святого Патрика игроманы могут повоевать на ирландский манер. В данном случае за каждые 10 побед на протяжении выходных можно будет получить случайный трофей. При этом есть вероятность заработка до 100 тысяч единиц серебра. В конце месяца для фанатов игрушки будет доступен так называемый первоапрельский Лунный режим. В данном случае игроманам предоставляется возможность участия в рамках полномасштабной межпланетной битвы, используя военную машину M24 Lunar. Данная техника создана для сражения при условиях низкой гравитации.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10

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