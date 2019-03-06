Бюджетный смартфон Vivo Y91C получил большой дисплей и ёмкую АКБ на 4030 мАч





Новинка получила 6,22-дюймовый дисплей. Разрешение экрана составляет 1520x720 рх (HD+). Версия Y91C имеет основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, сканер отпечатков пальцев, размещающийся на задней панели. Аппаратная основа представлена восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22, оперативной памятью на 3 ГБ, встроенной флеш-памятью на 32 ГБ. Имеет место возможность расширения памяти с помощью карточек формата microSD до 256 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4030 мАч.Смартфон Y91C функционирует под управлением «операционки» Android 8.1 Oreo. Новинка доступна в красном и чёрном градиентном цветах. Данная модель от Vivo расценивается в 8 990 рублей.