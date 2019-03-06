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В корпорации Роскосмос призвали к созданию ракетоплана с ядерным двигателем

В Роскосмосе провели совещание, касающееся перспектив создания многоразовой эффективной ракетно-космической современной техники. При этом в корпорации призвали приступить к созданию специального ракетоплана, который будет оснащаться ядерным силовым агрегатом.
В корпорации Роскосмос призвали к созданию ракетоплана с ядерным двигателем

В документе, составленном руководством Роскосмоса, значится, что все этапы, подразумевающие создание многоразовых современных космических систем, должны осуществляться в рамках рассмотрения принципиально новых инновационных компоновок. В дальнейшем новые такие системы должны изменить развивающийся рынок новых космических средств выведения. Многоразовые космические системы нужно разрабатывать, рассматривая принципиально новые компоновки, такие как современные ракетопланы с ядерными двигательными установками. Об этом заявили в Роскосмосе по итогам проведённых совещаний. Стоит отметить, что в ходе разработок новейших космических систем специалистами должен использоваться опыт создания определённой техники. Речь ведётся о МРКС для современной ракеты "Ангара", специальных крылатых ступенях "Байкал", орбитальном самолете "Бор", многоразовом корабле "Буран".

На сегодняшний день «Роскосмос» представляет собой генерального исполнителя отечественной лунной программы, рассчитанной до 2040 года. В свою очередь программу представят в Совете безопасности Российской Федерации уже весной текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:32

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