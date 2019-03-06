Mitsubishi презентовала в Женеве концепт Outlander нового поколения на базе Nissan X-Trail
В Женеве в рамках автосалона компания Mitsubishi презентовала концепт-кар марки Outlander нового поколения под названием Engelberg Tourer. Новый кроссовер будет создан на базе Nissan X-Trail, сообщает Тревор Манн, занимающий должность операционного директора японского автогиганта.
Mitsubishi Engelberg Tourer, получивший свое название в честь одного из горнолыжных курортов в Швейцарии, оснащен разработками для спорт-седанов Lancer Evolution. Новинка укомплектована двухмоторной гибридной силовой установкой, созданной на базе Mitsubishi Outlander PHEV.
Под капотом элегантного «японца» расположен комбинированный агрегат на основе 2,4-литрового четырехцилиндрового мотора, который работает вместе с двумя электромоторами. По мнению создателей, на одной зарядке аккумулятора кроссовер может проехать до 70 км, при этом общий запас хода, если электробатарея заряжена полностью и полный бак, составляет 700 километров. Комплект аккумуляторов находится в «днище» концепта.
Дизайнеры Engelberg Tourer постарались совместить брутальную действительность и стильный хай-тек. Это видно по горизонтальному капоту, «двухэтажному» передку с узкими «усами» ходовых огней и огромным угловатым фарам по краям. Салон кроссовера имеет множество прямых линий, отсутствуют острые углы. Модель получила три ряда сидений, большой дисплей мультимедийки и цифровую приборку.
Mitsubishi Engelberg Tourer, получивший свое название в честь одного из горнолыжных курортов в Швейцарии, оснащен разработками для спорт-седанов Lancer Evolution. Новинка укомплектована двухмоторной гибридной силовой установкой, созданной на базе Mitsubishi Outlander PHEV.
Под капотом элегантного «японца» расположен комбинированный агрегат на основе 2,4-литрового четырехцилиндрового мотора, который работает вместе с двумя электромоторами. По мнению создателей, на одной зарядке аккумулятора кроссовер может проехать до 70 км, при этом общий запас хода, если электробатарея заряжена полностью и полный бак, составляет 700 километров. Комплект аккумуляторов находится в «днище» концепта.
Дизайнеры Engelberg Tourer постарались совместить брутальную действительность и стильный хай-тек. Это видно по горизонтальному капоту, «двухэтажному» передку с узкими «усами» ходовых огней и огромным угловатым фарам по краям. Салон кроссовера имеет множество прямых линий, отсутствуют острые углы. Модель получила три ряда сидений, большой дисплей мультимедийки и цифровую приборку.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:53