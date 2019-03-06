Борис Моисеев после инсульта решил начать новую жизнь





Певец прекратил свою творческую деятельность в связи с ухудшением здоровья. Восемь лет назад он перенес инсульт и с тех пор редко появляется на людях. Шоумену с трудом удается разговаривать, поэтому интервью в данный момент он не дает.Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал СМИ о состоянии артиста и его планах. Он сообщил, что сейчас знаменитость тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинские обследования. В реабилитационном центре специалисты занимаются с ним восстановлением речи. Горох отметил, что умственных нарушений у заслуженного артиста России нет, он прекрасно все понимает.Моисеев решил окончательно выйти на пенсию, чтобы посвятить время своему восстановлению и физическому здоровью. Он занимается спортом и в скором времени планирует отправиться в путешествие.