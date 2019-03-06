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Борис Моисеев после инсульта решил начать новую жизнь

После перенесенного инсульта Борис Моисеев принял решение начать новую жизнь. Об этом журналистам рассказал концертный директор артиста.
Борис Моисеев после инсульта решил начать новую жизнь

Певец прекратил свою творческую деятельность в связи с ухудшением здоровья. Восемь лет назад он перенес инсульт и с тех пор редко появляется на людях. Шоумену с трудом удается разговаривать, поэтому интервью в данный момент он не дает.

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал СМИ о состоянии артиста и его планах. Он сообщил, что сейчас знаменитость тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинские обследования. В реабилитационном центре специалисты занимаются с ним восстановлением речи. Горох отметил, что умственных нарушений у заслуженного артиста России нет, он прекрасно все понимает.
Борис Моисеев после инсульта решил начать новую жизнь

Моисеев решил окончательно выйти на пенсию, чтобы посвятить время своему восстановлению и физическому здоровью. Он занимается спортом и в скором времени планирует отправиться в путешествие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:20

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