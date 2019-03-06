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Российские автодилеры получили спецверсию Lexus NX Black Vision

Российские автодилеры получили спецверсию Black Vision внедорожника Lexus NX. Варианты с передним и полным приводом обойдутся покупателям в 2,6 и 2,7 миллиона рублей.
Российские автодилеры получили спецверсию Lexus NX Black Vision

Спецверсия Black Vision автомобиля NX от Lexus поступила к российским дилерам. Первый вариант кроссовера с передним приводом собирался на базе NX 200 Comfort. Полноприводная модификация соответствует комплектации Progressive предшественника NX 200 AWD. В качестве дизайнерских изменений новинка обзавелась легкосплавными дисками, чёрными зеркалами, тёмной решёткой радиатора и шильдиками Black Vision.

Покупатель может изменить отделку салона, добавив серебристые вставки и двухцветные чехлы из кожи Tahara. Есть у Black Vision и широкий набор опций. Lexus добавила модели омыватели для фар, датчик дождя, камеру заднего вида, парктроники и затемняющееся автоматически зеркало салона.

Особенно понравятся любителям комфорта подогрев руля, подсветка дверных ручек, электропривод багажника, бесключевой доступ и запуск мотора. Базовая версия Black Vision в России стоит 2,686 млн рублей, полноприводная - 2,779 млн рублей.

Отметим, что оригинальную версию NX в 2018-м отечественные дилеры продали в количестве 7 тысяч экземпляров. Ещё большей популярностью пользуется Lexus RX: 9,7 тысяч кроссоверов реализовали в России в прошлом году.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:44

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