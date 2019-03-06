Саша Черно заявила, что не хочет «бедствовать» за Периметром, поэтому донимает Иосифа Оганесяна поиском работы





По словам участницы реалити-шоу «Дом-2», она не хочет «бедствовать» за Периметром, ведь совсем скоро они намерены покинуть телепроект.Не секрет, что на протяжении уже нескольких недель Черно и Оганесян не могут найти общий язык не только между собой, но и со своими коллегами по съемочной площадке.Дело в том, что у Саши и коллектива никак не получается доказать Иосифу, что его мечте – сниматься в кино, по всей видимости, не суждено будет сбыться, поэтому он должен уже сейчас «взяться за голову» и начать думать о том, как обеспечить свое семейство.На днях в эфир вышел новый выпуск «Дома-2», в котором Черно объяснила Оганесяну, почему не планирует в ближайшее время обзаводиться детьми, а также покидать телестройку. По словам Александры, она боится отправляться с Иосифом в «свободное плаванье», ведь молодой человек до сих пор «не повзрослел».Оказывается, Саша убеждена, что если они с Иосифом сейчас покинут «Дом-2», им придется «бедствовать» вне Периметра. Черно не хочет в очередной раз брать все в свои руки и самой идти искать работу, чтобы обеспечить и себя, и Оганесяна.К слову, Иосиф по-прежнему винит во всех своих проблемах руководство реалити-шоу, которое, по его словам, лишило его возможности свободно покидать проект.