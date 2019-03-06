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Саша Черно заявила, что не хочет «бедствовать» за Периметром, поэтому донимает Иосифа Оганесяна поиском работы

Любимая супруга Иосифа Оганесяна – Александра Черно объяснила, почему она то и дело надоедает своему мужу поиском работы.
Саша Черно заявила, что не хочет «бедствовать» за Периметром, поэтому донимает Иосифа Оганесяна поиском работы

По словам участницы реалити-шоу «Дом-2», она не хочет «бедствовать» за Периметром, ведь совсем скоро они намерены покинуть телепроект.

Не секрет, что на протяжении уже нескольких недель Черно и Оганесян не могут найти общий язык не только между собой, но и со своими коллегами по съемочной площадке.

Дело в том, что у Саши и коллектива никак не получается доказать Иосифу, что его мечте – сниматься в кино, по всей видимости, не суждено будет сбыться, поэтому он должен уже сейчас «взяться за голову» и начать думать о том, как обеспечить свое семейство.
Саша Черно заявила, что не хочет «бедствовать» за Периметром, поэтому донимает Иосифа Оганесяна поиском работы

На днях в эфир вышел новый выпуск «Дома-2», в котором Черно объяснила Оганесяну, почему не планирует в ближайшее время обзаводиться детьми, а также покидать телестройку. По словам Александры, она боится отправляться с Иосифом в «свободное плаванье», ведь молодой человек до сих пор «не повзрослел».

Оказывается, Саша убеждена, что если они с Иосифом сейчас покинут «Дом-2», им придется «бедствовать» вне Периметра. Черно не хочет в очередной раз брать все в свои руки и самой идти искать работу, чтобы обеспечить и себя, и Оганесяна.

К слову, Иосиф по-прежнему винит во всех своих проблемах руководство реалити-шоу, которое, по его словам, лишило его возможности свободно покидать проект.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:37

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