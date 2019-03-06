В Женеве представили концептуальную версию электрического Mercedes EQV





В настоящее время готова именно прототипная версия с некоторыми инновационными техническими решениями. Электромобиль с полным зарядом батареи может преодолеть до 400 километров. Транспортное средство за 15 минут можно зарядить настолько, чтобы преодолеть 100 километров пути. В салон авто вмещается 8 человек. Автомобиль получил электрическую силовую установку на 204 лошадиные силы. Она разгоняет машину до 160 км/час.Создателями прототипа EQV отмечается, что минивэн представляет собой продукт совмещения аналогового, а также цифрового мира непосредственно в общую единую концепцию. Необычный электромобиль получил тематическое направление под названием «прогрессивная роскошь».