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В Женеве представили концептуальную версию электрического Mercedes EQV

Немецкий автопроизводитель в рамках женевского автосалона представил концептуальную версию Mercedes EQV. Речь идёт о первом в своём роде минивэне с электрическим мотором, который будут серийно выпускать в 2020 году.
В Женеве представили концептуальную версию электрического Mercedes EQV

В настоящее время готова именно прототипная версия с некоторыми инновационными техническими решениями. Электромобиль с полным зарядом батареи может преодолеть до 400 километров. Транспортное средство за 15 минут можно зарядить настолько, чтобы преодолеть 100 километров пути. В салон авто вмещается 8 человек. Автомобиль получил электрическую силовую установку на 204 лошадиные силы. Она разгоняет машину до 160 км/час.

Создателями прототипа EQV отмечается, что минивэн представляет собой продукт совмещения аналогового, а также цифрового мира непосредственно в общую единую концепцию. Необычный электромобиль получил тематическое направление под названием «прогрессивная роскошь».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:08

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