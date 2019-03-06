Эксперты по кибербезопасности нашли в Apple MacBook новую уязвимость
Работники компьютерной безопасности предоставили информацию, что нашли уязвимость у ноутбуков компании Apple. По словам экспертов, большая часть устройств, выпущенных в продажу за последние пару лет, оказалась с деффектом.
Издание TechPowerUp опубликовало информацию о бреше в системе безопасности, которую назвали "Thunderclap". По результатам исследования известно, незащищенным является порт USB-C Thunderbolt 3. Так как он присутствует в большинстве устройств, выпущенных за 2 года, проблема имеет большие масштабы.
PC и Mac попадают в опасность, когда подключается другое устройство через USB. Также несут угрозу флеш-накопители и адаптеры. Эксперты предусмотрели все возможные варианты для решения этой проблемы и поделились советами с компаниями Microsoft, Intel и Apple.
Единственной общедоступной мерой безопасности является отключение программы Thunderbolt. В ином случае у подключенных устройств есть возможность пользоваться информацией, которая хранится в памяти ноутбука.
Издание TechPowerUp опубликовало информацию о бреше в системе безопасности, которую назвали "Thunderclap". По результатам исследования известно, незащищенным является порт USB-C Thunderbolt 3. Так как он присутствует в большинстве устройств, выпущенных за 2 года, проблема имеет большие масштабы.
PC и Mac попадают в опасность, когда подключается другое устройство через USB. Также несут угрозу флеш-накопители и адаптеры. Эксперты предусмотрели все возможные варианты для решения этой проблемы и поделились советами с компаниями Microsoft, Intel и Apple.
Единственной общедоступной мерой безопасности является отключение программы Thunderbolt. В ином случае у подключенных устройств есть возможность пользоваться информацией, которая хранится в памяти ноутбука.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:44