Эксперты по кибербезопасности нашли в Apple MacBook новую уязвимость





Издание TechPowerUp опубликовало информацию о бреше в системе безопасности, которую назвали "Thunderclap". По результатам исследования известно, незащищенным является порт USB-C Thunderbolt 3. Так как он присутствует в большинстве устройств, выпущенных за 2 года, проблема имеет большие масштабы.PC и Mac попадают в опасность, когда подключается другое устройство через USB. Также несут угрозу флеш-накопители и адаптеры. Эксперты предусмотрели все возможные варианты для решения этой проблемы и поделились советами с компаниями Microsoft, Intel и Apple.Единственной общедоступной мерой безопасности является отключение программы Thunderbolt. В ином случае у подключенных устройств есть возможность пользоваться информацией, которая хранится в памяти ноутбука.