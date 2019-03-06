СМИ: В Москве избили маму и брата журналиста Юрия Дудя
В СМИ появилась информация о нападении на маму и брата известного журналиста и блогера Юрия Дудя. Избиение произошло осенью, но только сегодня было возбуждено уголовное дело.
Как сообщается, нападение произошло утром в районе запада Москвы. Женщина сразу обратилась в полицию, но к расследованию данного происшествия приступили не сразу. Сегодня утром стало известно, что дело возбудили по статье 116 УК РФ, которая предусматривает побои.
На данный момент ведется расследование преступления, подробности которого пока не разглашаются.
Как сообщается, нападение произошло утром в районе запада Москвы. Женщина сразу обратилась в полицию, но к расследованию данного происшествия приступили не сразу. Сегодня утром стало известно, что дело возбудили по статье 116 УК РФ, которая предусматривает побои.
На данный момент ведется расследование преступления, подробности которого пока не разглашаются.
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:13