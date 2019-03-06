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Пранкеры Лексус и Вован разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Алексей Столяров, а также Владимир Кузнецов, которые известны как «Лексус» и «Вован», являющиеся российскими известными пранкерами, разыграли Элиотта Абрамса, являющегося спецпредставителем Соединённых Штатов по Венесуэле. При этом они провели с политическим деятелем переговоры непосредственно от имени швейцарского президента – Уэли Маурера.
Пранкеры Лексус и Вован разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Первую беседу с Абрамсом «Лексус» и «Вован» провели 19 февраля. Пранкерами отмечается, что американский спецпредставитель отправил санкционный специальный список, включающий людей, которые близки к Николасу Мадуро. При этом он выдвинул требования заморозить их счета. Уэли Маурер непосредственно под давлением Абрамса согласился. Потом от имени швейцарского президента пранкеры отправили Абрамсу, а также послу Венесуэллы – Веккьо, список санкционных чиновников, чьи счета заблокировали. Ими также был представлен перечень иностранных граждан, переводивших деньги на определённые счета определённых санкционных чиновников. В их число вошла Ксения Собчак, а также выдуманная банковская организация Lexus Vovanial Bank Ltd.

Пранкерами отмечается, что Абрамс был очень доволен. Он связался с действующим Минфином Соединённых Штатов, начавшим работу с данным документом. Между тем Веккьо пообещал, что будет держать всё в тайне. В марте были проведены очередные переговоры. При этом Абрамс заявил, в Венесуэлу не будут вводиться американские войска.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15

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