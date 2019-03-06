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Стали известны настоящие имена и фамилии некоторых участников «Дома-2»

Приоткрылась завеса тайн, в центре которых на протяжении уже нескольких лет находятся некоторые участники реалити-шоу «Дом-2».
Стали известны настоящие имена и фамилии некоторых участников «Дома-2»

Как стало известно, не все ребята, которые решили прийти на скандально известную телестройку, участвуют в шоу под своим настоящим именем и фамилией.

Саймон Марданшин – Семен Марданшин
Стали известны настоящие имена и фамилии некоторых участников «Дома-2»

Не секрет, что многие зрительницы «Дома-2» очень любят наблюдать за брутальным Саймоном, ведь считают молодого человека «настоящим мачо». Впрочем, выяснилось, что в реальной жизни Марданшина зовут совершенно по-другому.

У возлюбленного новенькой участницы «Дома-2» Анастасии довольно простое русское имя – Семен, которого он, по неизвестной на то причине, стесняется. К слову, даже в Instagram Марданшин подписал свою страничку как микроблог звезды реалити-шоу Саймона.

Ольга Рапунцель – Ольга Григоревская
Стали известны настоящие имена и фамилии некоторых участников «Дома-2»

Нужно сказать, что «бренд» телепроекта «Дом-2» с первых дней своего нахождения в Периметре постановила, что ее фамилия «Рапунцель» и никак иначе. До недавнего времени настоящую фамилию Ольги никто не знал, несмотря даже на то, что с длинноволосой красавицей составляли контракт.

На данный момент Оля по паспорту Дмитренко, так как вышла замуж за Дмитрия, однако прозвище «Рапунцель» осталось и даже перешло к ее младшей сестре Алене Савкиной, которую сейчас многие кличут как Рапунцель-младшая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:17

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