Стали известны настоящие имена и фамилии некоторых участников «Дома-2»





Как стало известно, не все ребята, которые решили прийти на скандально известную телестройку, участвуют в шоу под своим настоящим именем и фамилией.Не секрет, что многие зрительницы «Дома-2» очень любят наблюдать за брутальным Саймоном, ведь считают молодого человека «настоящим мачо». Впрочем, выяснилось, что в реальной жизни Марданшина зовут совершенно по-другому.У возлюбленного новенькой участницы «Дома-2» Анастасии довольно простое русское имя – Семен, которого он, по неизвестной на то причине, стесняется. К слову, даже в Instagram Марданшин подписал свою страничку как микроблог звезды реалити-шоу Саймона.Нужно сказать, что «бренд» телепроекта «Дом-2» с первых дней своего нахождения в Периметре постановила, что ее фамилия «Рапунцель» и никак иначе. До недавнего времени настоящую фамилию Ольги никто не знал, несмотря даже на то, что с длинноволосой красавицей составляли контракт.На данный момент Оля по паспорту Дмитренко, так как вышла замуж за Дмитрия, однако прозвище «Рапунцель» осталось и даже перешло к ее младшей сестре Алене Савкиной, которую сейчас многие кличут как Рапунцель-младшая.